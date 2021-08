Sterke Haaland en scorende Thorgan Hazard loodsen Dortmund naar klinkende zege

Het was clublegende Marco Reus die de score opende na 23 minuten spelen. Alles leek perfect te gaan voor Dortmund tot Felix Passlack (27. o.g.) zijn eigen doelman verschalkte en zo Frankfurt weer op 1-1 liet komen. Vijf minuten later kon die ‘Gelbe Wand’ toch weer juichen wanneer Thorgan Hazard (32.) op aangeven van Haaland de bal staalhard in doel werkte. Na geknoei in de verdediging bij Frankfurt kon Haaland (34.) ook zijn rekening openen: 3-1. Marco Reus scoorde vlak voor rust zijn tweede van de avond, maar de VAR stak daar een stokje voor.

Na rust zagen we een gelijkaardig spelbeeld. Dortmund bleef komen en dat resulteerde al snel in de 4-1, op naam van Gio Reyna (58.). De assist kwam opnieuw van Haaland, zijn tweede van de avond. Dortmund bleef vooruit denken en Erling Haaland kon in de 71e minuut zijn tweede van de avond prikken. In het slot van de wedstrijd kon Jens Petter Hauge, landgenoot van Haaland, nog milderen tot 5-2.