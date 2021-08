Jonathan Sacoor evenaart persoonlijk record op 200 meter in Flanders Cup Huizingen

De post-olympische vermoeidheid speelde Sacoor blijkbaar niet al te veel parten. Na zijn uitstapje naar de 200 meter volgt er nog één 400 meter om het seizoen af te sluiten, op de Memorial Van Damme op 3 september. De winst op de 200 meter ging zaterdag naar de Nederlander Solomon Bockarie in 21.00.

Christian Iguacel, een collega van Sacoor bij de Belgian Tornados, koos in Huizingen wel voor de 400 meter. Hij strandde in 46.49 op vijf honderdsten van zijn persoonlijk record. In het discuswerpen was Philip Milanov de beste, maar hij moest wel vrede nemen met 62m41. Zijn seizoensbeste bedraagt 63m85. Op de 3.000 meter lukte Simon Debognies een persoonlijk record van 7:51.23. In zijn zog liep belofte Tim Van de Velde naar een verpulvering van zijn besttijd in een sterke 7:54.40.

Bij de vrouwen was Rani Baillievier de grote uitblinkster van de avond. Ze stootte Elise Vanderelst van de troon als snelste Belgische van 2021 op 800 meter door naar 2:03.08 te snellen.