KV Oostende komt mee op kop dankzij nipte zege bij Seraing

KV Oostende eerde clubicoon Franck Berrier op de juiste manier. KVO won zaterdagavond voor de derde keer op rij en hijst zich mee op kop. Alexander Blessin blijft dus verbazen met de kustploeg. In het tussenseizoen werd zijn succesploeg leeggeplukt maar de Duitser blijft zijn ding doen. Seraing kwam in een behoorlijk geladen match met negen gele en één rode kaart op slag van rust nochtans op voorsprong, maar in vier dolle minuten na de herneming zette KVO de scheve situatie recht langs Gueye en Ambrose