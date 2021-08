Heldendaad: mannen zetten leven op het spel om puppy te redden uit ronddrijvend puin — © Spectee via Reuters

Een hond is tijdens zware overstromingen in de Turkse havenstad Sinop ontsnapt aan de dood. Nadat de viervoeter vast kwam te zitten tussen ronddrijvende stukken hout en puin, besloot een groep mannen om het dier te redden. Dat was niet zonder risico: ze moesten namelijk een menselijke ketting vormen op het puin om tot bij de puppy te geraken.(kmlo)

De reddingsactie verliep gelukkig zonder incidenten. “We waren zeker in gevaar: één verkeerde beweging kon ertoe geleid hebben dat we verdronken in de zee”, vertelde een van de dierenvrienden achteraf. Het noorden van het land kampt al enkele dagen met zware overstromingen. Al zeker 44 mensen zijn omgekomen.

