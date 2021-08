Cavagna wint tijdrit voor Almeida, die als leider aan slotetappe van Ronde van Polen start

De Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick Step) heeft zaterdag de zesde en voorlaatste rit, een individuele tijdrit over 19,1 kilometer in Katowice, in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Zijn Portugese ploegmaat João Almeida eindigde als tweede en gaat de slotetappe als leider in.