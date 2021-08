Nicki Minaj en haar man voor het gerecht gedaagd wegens intimidatie

Nicki Minaj (38) en haar man Kenneth Petty zijn voor het gerecht gedaagd voor intimidatie en poging tot omkoping. De aanklacht komt van een vrouw die stelt dat ze in 1994 seksueel misbruikt is door Petty, waarvoor ze hem nu ook aanklaagt..

Jennifer Hough, zoals de vrouw heet, stelt dat Minaj en haar medewerkers meermaals hebben geprobeerd om haar en haar gezin te contacteren, om haar een statement te laten doen waarin ze het seksueel misbruik ontkent. Hough zegt ook dat een medewerker naar haar huis is afgezakt en haar 20.000 dollar heeft aangeboden om een document te ondertekenen om de beschuldiging in te trekken. Minaj zou haar in ruil ook nog een ‘gelukkige verjaardag’-video geven aan haar dochtertje.

Met de rechtszaak wil Hough Petty ook verantwoordelijk stellen voor het misbruik uit 1994. Ze was toen zestien jaar oud toen ze Petty tegenkwam aan een bushalte in Queens, in New York. Hij zou haar bedreigd hebben met een mes en naar een nabijgelegen huis geleid hebben. Daar heeft hij haar verkracht, zo staat in de rechtsdocumenten. Petty, zelf 16 tijdens de feiten, werd snel opgepakt en beschuldigd. Hij accepteerde later een overeenkomst met de openbare aanklager en bekende schuld, waardoor hij een poging tot verkrachting op zijn strafblad kreeg. Toen de feiten naar boven dreven toen Minaj in 2018 met Petty begon te daten, zei de rapster dat Petty vals beschuldigd was en beweerde ze dat Hough een “brief had geschreven om haar beschuldiging in te trekken”.

Sinds ze geweigerd heeft om de beschuldigingen in te trekken, is Hough drie keer verhuisd in een paar maanden tijd en heeft ze haar telefoonnummer veranderd, zo staat in de aanklacht. Ze heeft meer dan een jaar niet meer gewerkt en lijdt aan een depressie en paranoia.

