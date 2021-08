Thierry Neuville leidt Belgisch rallyfeestje in Ieper

Na afloop van de tweede dag van de Rally van Ieper lijkt Thierry Neuville goed op weg naar een eerste seizoenszege in het wereldkampioenschap. Over Hyundai-teammaat Breen hoeft Neuville zich geen zorgen meer te maken, en de Toyota-concurrentie kan het hoge tempo van de Oostkantonner niet aan.

“Ik ben heel opgelucht dat we hier zonder brokken zijn geraakt”, stelde een tevreden en breed lachende Neuville aan het eind van de laatste zaterdagproef. “Deze twee dagen in en rond Ieper zouden lastig en verraderlijk worden, dat wisten we op voorhand. Op zondag wachten ons nu nog vier proeven rond Francorchamps. Niet zo heel veel kilometers tegen de klok, maar moeilijk genoeg om alles te verliezen.”

Neuville gaf het niet in zoveel woorden toe, maar het was duidelijk dat hij zich over de dreiging van teammaat Craig Breen niet te veel zorgen meer hoeft te maken. De Ier kreeg van de Hyundai-teamleiding de opdracht om netjes de dubbel voor het Koreaanse merk te verdedigen, en leider Neuville met rust te laten. Dat gaf de Oostkantonner de gelegenheid om op zaterdagnamiddag even het voetje te lichten.

“Het is natuurlijk leuker als je overal voluit moet strijden, maar we moeten ons nu eerder toeleggen om deze riante voorsprong te controleren”, licht Neuville toe. “Elfyn Evans (Toyota, red.) volgt als derde nu al op meer dan veertig seconden, ondanks het feit dat hij samen met zijn twee teammaats Rovanperä en Ogier hard om die laatste podiumplaats aan het strijden is. Dat zijn de jongens die we op zondag in de gaten moeten houden.”

Het zware parcours van de tweede dag van de Rally van Ieper eiste ondertussen ook zijn tol. Pieter Tsjoen boorde zijn bolide in de gevel van een huis, de Japanner Katsuta ging een aantal keer over de kop en nog een aantal rijders hielden hun bolide niet op de baan. Gelukkig zonder lichamelijk erg. Eén en ander zorgt er voor dat de tenoren van het Belgische kampioenschap – die een eigen wedstrijd in de wedstrijd afwerken – ook naar de algemene top 10 zijn opgeklommen en dus in aanmerking komen voor WK-punten: Sébastien Bédoret staat voorlopig zevende, Pieter-Jan Michiel Cracco negende en Vincent Verschueren tiende. Op zondag wacht hen nog veertig kilometer tegen de klok.