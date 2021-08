In het kader van de Mariale feestweek werden de Mariabeelden uit de zes Breese kerkdorpen naar de decanale Sint-Michielskerk gebracht.

“In de kerk kan je de beelden tot en met maandag 16 augustus komen bewonderen” aldus coördinator Francine Drijkoningen van de Mariafeesten. “Op zondag 15 augustus om 11 uur is de plechtige eucharistieviering in de kerk dan ook een echt hoogfeest. Wie hierbij graag aanwezig wil zijn, vragen we een seintje te geven op het nummer 0498/07.63.32.”