Kinrooi investeert 25.000 euro in het project Tuinrangers. Het is de bedoeling om in Kinrooi voor nog meer mooie tuinen te zorgen en de biodiversiteit aan te scherpen.

Schepen van Klimaatbeleid Peter Nies: Particuliere tuinen slingeren als groene linten door ons landschap. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen droogte, hittegolven en biodiversiteitsverlies. Dat gigantisch natuurpotentieel kunnen we dankzij de tuinrangers helpen ontsluiten.” Schepen van Natuur en Bos Mark Hoedemakers: “Tuinrangers zijn vrijwilligers met een passie voor de tuin en een hart voor de natuur. Na een opleiding, die gebeurt via het opleidingscentrum van Natuur en Bos, gaan deze vrijwilligers aan de slag om bijkomende biodiversiteit te creëren in onze mooie gemeente.”