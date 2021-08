Gordon heeft een nieuwe vriend

De Nederlandse entertainer Gordon (53) is niet langer vrijgezel. De gelukkige is de 24-jarige Jeffrey de Visser. Ze zouden volgens Gordons goede vriendin Patty Brard al ruim een maand samen zijn.

Het is Brard die het nieuws bekendmaakte in het Nederlandse programma Shownieuws. “Als ze gaan trouwen, dan mag ik dat toen”, voegde ze er nog aan toe. Intussen heeft Gordon het nieuws ook al bevestigd. De Visser is een student uit Den Haag en werkt als verkoopmedewerker van een luxe warenhuis. Gordon moest lachen toen Brard hem attenteerde op hun leeftijdsverschil. “Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?” zei hij tegen haar.

Normaal zou Gordon verhuizen naar Dubai, of die nieuwe relatie daar iets aan verandert, is niet duidelijk. Bij ons de Nederlander dit najaar te zien in K2 zoekt K3 op VTMals jurylid, waarbij er naar een opvolger (m/v/x) wordt gezocht voor Klaasje.

