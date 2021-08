Vanaf dit weekend mogen de tribunes in de Belgische stadions terug gevuld worden met supporters. Wie nog niet volledig gevaccineerd is mag de voetbalstadions wel binnen, maar moet daarvoor een recente negatieve coronatest kunnen voorleggen. De Genk-fans die zo’n test nodig hebben om de wedstrijd tegen OH Leuven van vanavond bij te wonen, kunnen in de Kring aanschuiven voor zo’n test.