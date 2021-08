Emma Stone keert terug als Cruella in sequel

Dat er een opvolger zou komen voor de liveactionprent Cruella was al in juni duidelijk. Maar nu heeft Disney ook een deal gesloten met Emma Stone (32), die de hoofdrol weer op zich zal nemen in de vervolgfilm.

Cruella kwam op 9 juni bij ons de zalen, op de dag dat de bioscopen weer open gingen. Sindsdien heeft de film zo’n 188 miljoen euro opgeleverd aan de box office wereldwijd. De film werd ook tegelijk gelost op het streamingplatform Disney+. Niet alleen Stone keert terug, regisseur Craig Gillespie en scenarist Tony McNamara waren al eerder bevestigd voor de sequel. In de eerste film kregen we te zien hoe en waarom de jonge Estella (Stone) zich uiteindelijk ontpopte tot Cruella, de vileine modeontwerpster die we kennen uit de Disney-tekenfilm 101 Dalmatiërs.

Op welke manier Cruella 2 zal gereleaset worden, is nog lang niet beslist. Maar volgens het Amerikaanse Deadline is in het contract wel rekening gehouden met een mogelijke gelijktijdige release. “We appreciëren dat de studio haar bijdrage als een creatieve partner wil erkennen. We hopen dat dit de deur opent voor meer leden van de creatieve gemeenschap in het succes van nieuwe platformen”, klinkt het bij Stones agentschap. Zeker in het licht van de rechtszaak die ‘Black Widow’-actrice Scarlett Johansson heeft aangespannen tegenover Disney naar aanleiding van de gelijktijdige bioscoop- en Disney+-release, is dit een interessante stap.

