“Ik zal jullie twee meisjes geven”: de jacht op Dutroux en de bevrijding uit de gruwelkelder

“Ik zal jullie twee meisjes geven. Pak mijn huissleutel en breng me naar mijn huis in Marcinelle.” Vijfentwintig jaar geleden sprak ontvoerder, misbruiker en moordenaar Marc Dutroux (nu 64) de historische woorden die leidden tot de vondst van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne. Dat zij op 15 augustus 1996 levend uit de gruwelkelder van Marcinelle kwamen, is te danken aan een kloosternon, een student die in de gracht stond te plassen, een Renault Trafic die veel lawaai maakte en twee Vlaamse topspeurders.