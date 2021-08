Het laatste vaccinatiemoment in de sporthal van de provinciale school in Voeren zit erop. 346 Voerenaars, 18-plussers, kregen zaterdag hun tweede prik. In de sporthal en de inkomhal van de provinciale school verliep alles vlot dankzij de organisatie door de Eerstelijnszone van Zuid-Oost Limburg (Tongeren) in samenwerking met de gemeente.