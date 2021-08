‘American Idol’-finaliste ontroostbaar wanneer ze kind moet afstaan bij politiecontrole

Syesha Mercado, een voormalige finaliste in de talentenjacht American Idol, en haar vriend Tyron Deener zijn ten einde raad. Nadat ze vijf maanden geleden hun anderhalf jaar oude zoontje Amen’Ra moesten afstaan, is hen afgelopen woensdag nagenoeg hetzelfde overkomen. Tijdens een politiecontrole moesten ze ditmaal hun pasgeboren dochter achterlaten

(kmlo)

Hartverscheurende beelden van het koppel gaan intussen de wereld rond. Volgens de autoriteiten had het koppel niet verteld dat Mercado bevallen was van een tweede kind terwijl de juridische strijd om de voogdij van hun zoon nog aan de gang was. Amen’Ra werd eerder dit jaar in een pleeggezin geplaatst nadat een arts meldde dat de jongen ondervoed was.

Ondertussen bleven Mercado en Deneer de politie ervan overtuigen dat hun dochter gezond en wel was. “Voelen jullie dan niks?”, zei een radeloze Mercado. “Ik ben een mens. Dit is mijn baby. Mijn kind is amper enkele dagen oud en nu nemen jullie die van me af.” Daarnaast beweerden ze dat ze over documenten beschikken die hen het recht geeft om hun kind te houden.

Hun smeekbedes haalden weliswaar niks uit. “Dit is zo fout”, aldus de vrouw, terwijl ze terug richting de wagen stapte. Een knuffel van Deener, die nog steeds filmde met zijn smartphone, kon nauwelijks troost bieden.

De beelden laten ook niemand onberoerd op sociale media. Sommigen beschuldigen de autoriteiten zelfs van racisme.