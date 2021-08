Barcelona

FC Barcelona heeft zaterdag laten weten dat het nieuwe aanwinsten Memphis Depay en Eric Garcia heeft kunnen laten registreren bij de Spaanse voetbalbond. Daarvoor was een salarisverlaging van clubicoon Gerard Piqué nodig. Depay en Garcia zijn speelgerechtigd voor de opener van de Catalanen in La Liga, zondag om 20 uur in eigen stadion tegen Real Sociedad.