Selma Blair keek de dood in de ogen in nieuwe documentaire: “Ze hadden me gezegd om plannen te maken om te sterven”

Actrice Selma Blair lijdt aan multiple sclerose (MS). Dat is een progressieve aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Als laatst redmiddel koos ze om een stamceltransplantatie te ondergaan, een zeer gevaarlijke ingreep. Het proces werd vastgelegd in een documentaire die binnenkort te zien zal zijn op Discovery+ en enkele bioscopen.

MS is een aandoening die voor heel wat patiënten zeer uiteenlopende ziektebeelden kent. Om die reden is het behandelen van de aandoening verre van eenvoudig. Het vergt medisch maatwerk en soms slaan de behandelingen niet aan. Bij Blair, die haar diagnose kreeg in 2018, was dat het geval, dus koos ze voor het laatste zij het gevaarlijke redmiddel: een stamceltransplantatie. “Dat is het enige dat me zal helpen, als er al iets is dat me gaat helpen”, zegt de actrice, bekend van Legally blonde en Cruel intentions, ze in een trailer voor de documentaire. “Ik kreeg te horen dat ik plannen moet maken om eventueel dood te gaan.” Zo moest de actrice stoppen met haar medicatie en chemo ondergaan om haar immuunsysteem lam te leggen. Laatstgenoemde om afstotingsverschijnselen tegen te gaan. Het risico op complicaties of overlijden was bijzonder reëel. En alsnog behield ze haar gevoel voor humor. "Eigenlijk is dit mijn eerste échte hoofdrol”, merkt ze op in een interview met Vanity Fair.

(adm)