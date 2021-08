Egan Bernal tempert Vuelta-verwachtingen na rugblessure en Covid-besmetting: “Mijn voorbereiding was verre van ideaal”

Hij zou zomaar de jongste renner ooit kunnen worden die de drie grote rondes wint. Maar de 24-jarige Egan Bernal lijkt zelf niet te geloven dat het kan. Na winst in de Giro bleef zijn tere rug opspelen en moest hij ook nog eens afrekenen met Covid-19. “Bovendien rijd ik voor het eerst in mijn leven twee grote rondes in hetzelfde seizoen. Ik weet niet hoe mijn lichaam daarop zal reageren.”