Engelse pers best onder de indruk van Sambi Lokonga na Arsenal-debuut: “Hij leek zich thuis te voelen in de Premier League”

Een debuut in mineur voor Albert Sambi Lokonga. De middenvelder mocht bij Arsenal meteen in de basis starten, maar ging mee ten onder op de openingsspeeldag van de Premier League. Tegen promovendus Brentford werd het 2-0. Maar de Engelse pers zag dat het oké was van de Belg.

Sergi Canos (22.) bracht de thuisploeg op voorsprong, Christian Norgaard (73.) verdubbelde de bonus in de tweede helft. Arsenal kon daar geen antwoord tegenover plaatsen. Sambi Lokonga probeerde het wel en legde verschillende keren aan voor een schot van wat verder, maar voorlopig zonder succes.

Het leverde onze landgenoot de volgende punten op in de Britse pers:

The Sun - 4

“Bijzonder stil tijdens zijn Premier League-debuut. Leek telkens een halve seconde te traag voor het hoge tempo. Werd ook niet geholpen door het voorbeeld dat zijn partner Granit Xhaka zette.”

The Mirror - 6

“Had het moeilijk om grip te krijgen op de wedstrijd in de eerste helft, maar herstelde zich na de pauze. Maar was dit echt de wedstrijd om hem voor de leeuwen te gooien?”

De Britse krant maakte zelfs een volledige analyse van het debuut van Lokonga. “Arsenal-fans waren wild van hun transfer na enkele goeie prestaties in de voorbereiding. De 22-jarige middenvelder is naar Londen gehaald om de controle voor de verdediging op zich te nemen en deed dat toen ook. Maar de snelheid en het tempo van de Premier, dat is nog wat anders. Lokonga moest dus nog beter doen en deed dat in zijn eerste wedstrijd. Hij zag er solide uit. Hij was niet onder de indruk van de atmosfeer en ontsnapte aan de druk van Brentford met knappe bewegingen.”

Evening Standard - 7

“Aangezien het zijn debuut in de Premier League was, hield de jonge middenvelder zich vrij goed staande. Hij liet een paar knappe gingen zien en geeft Arsenal-fans hoop voor de toekomst.”

90min - 5

“Speelde een onopvallende eerste helft omdat hij het moeilijk had met de druk. Toonde enkele flitsen in de tweede periode, maar deed niet genoeg over de hele wedstrijd gezien.”

TeamTalk - 7

“Leek zich bijzonder thuis te voelen in de Premier League tijdens een klassevol debuut. Kalm, onder controle en altijd de bal opeisend.”

Analist Thomas Radzinski vond het debuut van de Rode Duivel ook degelijk. “De eerste helft van Lokonga was oké. Het begin was moeilijk, maar nadien ging hij beter en beter spelen. Hij voetbalde zoals we dat ook zagen bij Anderlecht. Hij speelt simpel en dat is goed, verdedigend deed hij het ook goed”, aldus de gewezen spits.