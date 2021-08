Engelsman David Gilbert wint Championship League snooker

David Gilbert (WS-23) heeft zich vrijdag de beste getoond in de Championship League snooker (386.000 euro) in het Engelse Leicester. In de finale versloeg hij de Noord-Ier Mark Allen (WS-12) met 3-1.

De 40-jarige Gilbert plaatste zich voor de finale na twee overwinningen in groep 2. Allen won alle drie zijn wedstrijden in groep 1 en dit na onder meer een 146 break tegen de Engelsman Kyren Wilson (WS-6), die hij met 3-0 het nakijken gaf.

In de finale opende Allen met een 102 break, maar in de volgende drie frames had Gilbert genoeg aan breaks van 59 en 57 voor de eerste rankingtitel in zijn profloopbaan. Onze landgenoot Luca Brecel (WS-39) werd in de eerste groepsfase uitgeschakeld. Gilbert hield aan de overwinning 39.000 euro over.

Maandag gaat in Leicester de met 570.000 euro gedoteerde British Open van start. Brecel (WS-39) neemt het woensdag in de eerste ronde op tegen de Engelsman Barry Hawkings (WS-13), de WK-finalist van 2013.