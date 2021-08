Ook met een trouwring is Gaël Monfils een showman: Franse tennisser pakt uit met doldwaas punt

Midden juli stapte Gaël Monfils (ATP 22) in het huwelijksbootje met Elina Svitolina (WTA 5). Het leverde prachtige beelden op. Maar het is intussen alweer bittere ernst in tennisland. Zo speelde de Fransman vrijdagnacht in Toronto tegen John Isner. Monfils ging in twee sets (7-5, 6-4) onderuit, maar zorgde wel voor hét punt van de partij. Tot jolijt van hemzelf en het aanwezig publiek.