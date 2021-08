Associatie Van de Schans: Chateauroux oude duiven

Bèr Van de Schans, Leon Clijsters en André Plessers blonken na enkele jaren windstilte nog eens uit in het Limburgse duivenlandschap. Op Chateauroux was het prijs voor de Associatie in het noordelijke Hamont, in de tuin van het statige Salvatorcollege.