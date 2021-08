Antwerp is - op de dag die in het teken stond van de transfer van Radja Nainggolan - niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Charleroi. Vooral voor de rust morste de thuisploeg met de kansen en moest de Great Old rekenen op een goeie Jean Butez, maar die ging bij het doelpunt van Charleroi wel in de fout. Antwerp had zich met 4 op 12 wellicht een betere start voorgesteld.