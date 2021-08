Fietstocht langs negen kapellen

Bij elk kapelletje vertellen ze welk Mariabeeld er zich bevindt en reiken u een eenvoudig Mariagebed aan. De fietstocht vormt een lus door Koersel, Stal en Korspel. Er wordt gestart aan kapel O.L Vrouw aan de staak te Koersel waar in de kaarsjeskapel boekjes liggen met de routebeschrijving en de gebeden. De kapel in Koersel werd opgericht naar aanleiding van deze gebeurtenis: Een man met de naam Swartelbroeke was in 1826 verdwaald op de heide en had niets te drinken meer, zodat hij dreigde te sterven. Hij riep de Heilige Maria aan en daar ontsprong een bron, die nu nog veel wordt bezocht.Vandaar gaat het via Het Melkpad naar de kapel in de Kroonstraat van Korspel. Daar staat een Mariabeeld van Banneux O.L. Vrouw van de armen. De derde Kapel vind je dan in de Pijlstraat van Korspel. Kapel vier staat aan de (hoeve) Genemeerstraat van Korspel. Kapel vijf staat op de hoek van Heerbaan en de Molendijk in Stal. De mooi versierde kapel van de Pastoor Raeymakersstraat in Stal is kapel zes. Kapel zeven staat op de hoek van de Kampweg en de Heerbaan. In de kapel acht in de Schuinestrraat (hoek met linkestraat). Het beeld daar stelt O.L. Vrouw voor die het H. Hart toont op Jezus' borst. Hij heeft een hart voor vrede. Maria wordt hier aanbeden tegen verwondingen, rampen en oorlog. Bij terugkomst aan Koersels Kapelleke bevinden zich nog de zeven smarten van O.L. Vrouw. (langs en achter de kapel). Het geheel is een mooie fietstocht om bezinnend van te genieten.