CC Beringen en The Roxy Theatre organiseren op verschillende locaties in alle deelgemeenten een kleinschalige, gratis openlucht filmvertoning. Donderdagavond 12 augustus werd gestart met 'Les Barons' aan de Jeugdlokalen van Stal. An Moons, schepen van Cultuur en Dorpenbeleid, deed het openingswoord. Stand-upcomedian Erhan Demirci zorgde voor de inleiding.