Senioren van Sint-Lodewijk komen uit hun kot

Tegen twee uur in de namiddag waren ze er allemaal, bijna honderd leden van de TISL-senioren. Terwijl de ene groep gingen wandelen en de andere een fietstocht maakte, bezochten de anderen de volkstuintjes of zetten zich aan de koffietafel. Daar kregen ze anderhalf uurtje later het gezelschap van de fietsers en de wandelaars, die net op tijd binnen waren om een fikse regenbui te ontlopen en te genieten van de muzikale intermezzo’s met oud-collega Hugo Martens en Jempi Trippaers.Voorzitter Martin Cleuren was heel blij dat hij zoveel mensen mocht begroeten en weer tal van nieuwe leden mocht verwelkomen. ‘Vorig jaar nog de oudste leraar, dit jaar de jongste gepensioneerde’, het leven kan snel veranderen.Vanaf nu draait deze actieve seniorenvereniging weer op volle toeren met veertiendaagse fiets- en wandeluitstappen, en zodra het kan weer kaartnamiddagen. Op 5 oktober zal de vereniging overigens de fietstocht organiseren in het kader van de Genkse seniorenweek.Voorlopig vinden de meeste activiteiten in openlucht plaats om zoveel mogelijk risico’s te vermijden maar er worden ook weer plannen gesmeed om bezoeken te brengen aan werken en instellingen en zelfs een feestvergadering te organiseren.(foto’s Ivo Hendrikx)