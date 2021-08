Okra Heilig Hart geniet van Bokrijk

"Na een mooie fietsrit konden we al wandelend genieten van de prachtige natuur in Bokrijk. Sommigen stapten daarvoor gezwind een achttal km, anderen hielden het rustiger met een drietal km. Over een zaak was iedereen het eens: hoe mooi en hoe onbekend is ons Bokrijk toch. Na het stof wat weggespoeld te hebben trok een blij gezinde groep weer Hasseltwaarts."