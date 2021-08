Ylva Konings zwemt naar brons op BK in Antwerpen

In het weekend van 30 juli en 1 augustus vonden in het Olympisch zwembad Wezenberg in Antwerpen de Zomerfinales zwemmen plaats.

Tijdens dit weekend streden een 800-tal zwemmers en zwemsters om de ereplaatsen. Deelname was dit jaar niet zo simpel, er waren immers voorafgaande selectiewedstrijden. Één weekend waarin de zwemmers en zwemsters de kans kregen zich te plaatsen want enkel de acht snelsten van België per afstand en jaargang mochten deelnemen.Ylva Konings (14) uit Dilsen wist zich, samen met nog 11 andere zwemmers en zwemsters van GZVN Genk, te plaatsen voor deze finales.Op zondag mocht ze, als 6e geplaatst, starten op de 200 wisselslag. De concurrentie was sterk en vanuit een ‘underdogpositie’ wist ze zich al snel in de race naar een dere positie te zwemmen om deze vervolgens niet meer af te geven. Met een persoonlijk record was de bronzen plak voor haar.