Hasselt

Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat Marc Dutroux - in november wordt hij 65 - werd gearresteerd. Vandaag blikt ex-speurder Jean-Pierre Adam terug op die zwarte dag, die in het land een schokgolf veroorzaakte die nog nazindert. “Het onderzoek is uiterst slordig gevoerd. Lag dat aan onbekwaamheid, luiheid, een gebrek aan middelen of aan te weinig goede wil?”