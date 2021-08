Anderhalf jaar na het begin van de covid-pandemie is het wetenschappers nog allerminst duidelijk wat de chronische en vaak invaliderende klachten verklaart. — © Kristof Vadino

Een op de tien mensen blijft hardnekkige klachten hebben nadat een acute corona-infectie is geweken. Wat zo’n langdurige covid veroorzaakt, en hoe hij best wordt behandeld, is nog onbekend. “Dat ontslaat ons niet van de plicht patiënten te helpen.”