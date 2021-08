Tim Merlier versus Nacer Bouhanni in GP Jef Scherens

Zondag wordt in Leuven de GP Jef Scherens verreden. Door de drukke wedstrijdkalender wisten de organisatoren voor deze categorie 1.1 wedstrijd met Intermarché-Wanty Gobert slechts één WorldTeam te strikken. Het parcours van de GP Scherens loopt over de ‘lokale lus’ van het wereldkampioenschap op de weg, dat later op het jaar plaatsvindt in Leuven. Dit traject wordt 13 keer aangedaan om zo aan 190 kilometer te komen.

De start wordt om 10u15 gegeven op de Grote Markt van Leuven. De opvolger van Niccolo Bonifazio, de laureaat van 2019, kennen we omstreeks 14u45 op de Bondgenotenlaan van de universiteitsstad. De editie van 2020 ging niet door vanwege de coronacrisis.

Tussen beide punten wachten met de Keizersberg, de Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg elke ronde drie pittige hellingen. Toch valt een groepssprint niet uit te sluiten. Dat leerde ons de laatste editie. Komt het tot een sprint, dan mag Tim Merlier zich zeker tot de kanshebbers rekenen. De voormalige Belgische kampioen was dit seizoen al de beste in Le Samyn, de GP Jean-Pierre Monseré, Bredene-Koksijde Classic, de Ronde van Limburg en de Elfstedenronde. Verder won hij zowel in de Giro als in de Tour een rit. Bij zijn team, Alpecin-Fenix, staan ook Roy Jans en Dries De Bondt op de voorlopige deelnemerslijst. Merlier is trouwens ook de leider van de Bingoal Cycling Cup en zal die plaats behouden gezien zijn naaste concurrenten deze GP Jef Scherens immers links laten liggen. Andere rappe mannen zijn Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert) en de Fransen Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) en Bryan Cocquard (B&B Hotels p/b KTM). En Niccolo Bonifazio (Totalenergies) zal er alles willen aan doen om zijn titel in de GP Jef Scherens te verlengen.