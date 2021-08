Genk

Een Citroën Berlingo is vrijdagavond rond 18.30 uur in brand geschoten na een foute tankbeurt. Met een elektrische pomp werd de benzine uit de dieselwagen gepompt op een parking aan het skatepark in Genk. Mogelijk heeft een vonk de brandstof doen ontvlammen. De vlammen vernielden nog een geparkeerde Volkswagen.