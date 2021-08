Na het wegvallen van Tomorrowland en Pukkelpop werd Alcatraz met 12.000 bezoekers per dag onverwacht één van de grootste vissen in deze festivalzomer. — © Koen Bauters

O ironie: het eerste festival waarop we onze herwonnen vrijheid kunnen vieren, is geïnspireerd op een gevangenis. Het Kortrijkse Alcatraz ontvangt dit weekend 12.000 metalheads per dag.