Ponypracht op sokjes en een zonnejurk: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Prachtige pony’s

Eva, vormgeefster: “Kleurige sokjes van My little pony voor mijn driejarig prinsesje.” 9,99 euro voor vijf paar bij H&M.

www2.hm.com

Groengrijs

Lien, redacteur: “Is het groen of is het grijs? Helemaal zeker ben ik niet, maar met een witte bloes ziet deze rok er best leuk uit!”, Zara, 29,95 euro.

www.zara.com

Voor sweater weather

Hanne, redacteur: “Omdat ik plots besefte dat ik al veel rompertjes heb, maar nog te weinig schattige babytruitjes voor erover. En toen stuitte ik op dit Portugese merk, dat ik meteen beschouw als een van mijn favorietjes.” Búho, 40 euro.

hetlandvanooit.be

Zonnejurk

Lise, adjunct-chef: “Met m’n bestelling is ook het mooie weer meegekomen, hoera! Een zwierige roze jurk om binnenkort op reis mee te flaneren. Hopelijk neem ik zo ook de zon mee…” Zara, 39,95 euro.

www.zara.com

Aperitiefje zonder alcohol

Hanne, redacteur: “Het zomerweer van de afgelopen dagen deed me voor het eerst in de zwangerschap met heimwee terugdenken aan een frisse Aperol Spritz, maar met een non-alcoholische Crodino, aangevuld met bruiswater, veel ijs en een appelsien in een cocktailglas benader je dezelfde bitterzoete smaak en feel.” 3,95 euro voor acht flesjes van 10 cl bij Albert Heijn.

www.ah.be