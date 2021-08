Pelt

Na meer dan vijftig jaar maakt de hop in Limburg een terugkeer als broedvogel. De soort wordt in België almaar vaker waargenomen, maar het gebeurt slechts zelden dat hoppen nestelen of gaan broeden. Na een eerder broedgeval in de Antwerpse Kempen in 2017, was er ook recent een succesvol broedgeval in het Hageven in Pelt.