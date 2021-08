Kim Clijsters speelde bijna een jaar geleden op de US Open haar laatste officiële wedstrijd. — © AFP

Op 12 september 2019 meldde Kim Clijsters, stralend als vanouds, dat ze opnieuw het profcircuit ging betreden. Twee jaar vol blessures, coronakwellingen en andere malheuren later rest slechts weinig van die good vibes. Dat de ondertussen 38-jarige Clijsters nu ook haar wildcard voor de US Open weigert, laat de twijfels over de Kimback nog toenemen.