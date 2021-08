Je herkent ze pas nadat je er voorbij gereden bent: leegstaande etalages die toch veel te bieden hebben. Een geschiedenis, een verhaal, een familie die ups and downs beleefd heeft. In aflevering 2 van ‘De Vitrine’: fijnkosthandel Vanholst in Runkst. Waar dunne lende 17,30 euro per kilo kost. In 2006.