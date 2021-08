Hip op frisse zomerdagen en in de herfst: een dunne sjaal met franjes

Het moet gezegd: de zomer van 2021 is niet wat we ervan verwachtten. Op veel dagen waanden we ons gewoon al een seizoen later. Nou, het goede nieuws is dat er Always take the weather with you-gewijs een trend is ontstaan. De cosy cashmy is in de mode, een dunne sjaal met franjes die een zomeroutfit iets warmer maakt en ook matcht met kledingkeuzes in het tussenseizoen.