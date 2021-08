België flirt met code rood op Europese kaart, maar dat is niet alleen slecht nieuws

Met 197 gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen nadert Vlaanderen de drempel van 200 gevallen per 100.000. Boven die drempel kleuren landen rood. Vandaag zijn Vlaanderen en Wallonië nog oranje op de kaart.

Wallonië telt in verhouding minder gevallen: 150 gevallen per 100.000 inwoners. Maar het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat de Europese kaart opstelt, hanteert ook nog een tweede criterium: het aantal positieve testen. Wallonië zit met 4,2 procent postieve testen net boven de drempel van 4 procent en dreigt dus ook rood te kleuren.

Brussel is met een incidentie van 395 gevallen per 100.000 inwoners al langer rood op de Europese kaart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zeker is de kleurwijziging nog niet. ECDC past zijn kaart volgende donderdag aan, op basis van de cijfers die volgende dinsdag beschikbaar zijn.

Hoewel code rood geen goed signaal is, kan het helpen om het aantal nieuwe gevallen af te remmen, stelt epidemioloog Boudewijn Catry (Sciensano). We zullen dan minder buitenlandse toeristen ontvangen, en dus minder van het virus importeren. “Het creëert ook bij ons meer bewustzijn dat we nog steeds in de staart van de epidemie zitten.”