Ashton Kutcher en Mila Kunis grappen na massale reacties op hoe vaak ze zich wassen

Ashton Kutcher en Mila Kunis lachen in een video op sociale media met de vele reacties die er kwamen nadat ze openlijk hadden verteld dat ze zich zeker niet elke dag wassen.

“Je geeft de kinderen water?! Probeer je ze misschien te doen smelten”, schreeuwt Ashton Kutcher in het filmpje dat is opgenomen in een/hun badkamer. “Probeer je ze te verwonden met water?!”

Het filmpje komt er nadat ze zelf een heel debat op gang hadden getrokken door openlijk over hun badgewoonten en die van hun kinderen te vertellen in een podcast. “Als je het vuil op je kinderen kunt zien, maak ze dan schoon. Anders heeft het geen zin.”

Wat zichzelf betreft, gaf Mila toe dat ze als kind al niet veel douchte omdat ze niet is opgegroeid met de luxe van warm water. Ashton daarentegen zei dat hij dagelijks zijn oksels en zijn intieme delen wast en anders niets. Ze verdeelden zo Hollywood in een team baden en een team niet baden.