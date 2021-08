Slecht voor je seksleven, maar goed tegen depressies: verrassende weetjes over botox

Over het injecteren van Botox, de merknaam van botulinetoxine, is de laatste jaren veel geschreven. Ook in vakbladen werden de injecties, die erom bekendstaan gezichtsplooien glad te strijken, onder de loep genomen. Maar wat zijn nu echte voor- en nadelen ervan? We verzamelden wetenschappelijk onderbouwde feiten en staken ons licht op bij plastisch chirurg Jan Vermeylen, auteur van het boek Fillers zijn killers voor een overzicht vol weetjes.