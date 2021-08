De Australische hoofdstad Canberra is vanaf donderdag voor een week in lockdown gegaan. Die beslissing kwam er nadat er in de stad één man besmet was geraakt met het coronavirus. Het was de eerste lokale besmetting in langer dan een jaar tijd. De inwoners van Canberra sloegen aan het hamsteren, wat tot lange rijen en lege rekken in de supermarkten leidde.

(sh)