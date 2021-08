Dan toch geen transfer naar Manchester City? Harry Kane traint weer mee met Tottenham

Kane was aanvankelijk niet komen opdagen bij de Spurs na zijn vakantie na het EK. Afgelopen vrijdag kondigde hij zijn terugkeer naar het trainingsveld bij Tottenham aan, maar hij moest nog vijf dagen in coronaquarantaine doorbrengen na zijn vakantie. Donderdag kreeg hij een negatief testresultaat en nu mocht hij weer trainen.

De eerste wedstrijd van Tottenham in de Premier League is meteen tegen Manchester City, nu zondag .Maar coach Nuno Espirito Santo zal tot zaterdag wachten om te beslissen of de aanvoerder in de eerste wedstrijd tegen City zal starten. “Hij is vandaag bij de groep geweest, hij heeft getraind en we hebben een praatje gemaakt”, zei de Portugees. “Natuurlijk is het een privégesprek, maar alles is in orde. Hij bereidt zich voor.”