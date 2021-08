Drie op een rij voor Primoz Roglic in de Vuelta? “Ik hoop dat ik klaar ben na Tokio”

Primoz Roglic won de Vuelta in 2019 en 2020. Na zijn valpartij en opgave in de Tour de France is de Spaanse rittenkoers noodgedwongen andermaal een groot doel voor de Sloveen, al heeft hij deze keer wel een olympische tijdrit medaille op zak. “Uiteraard heb ik een paar dagen gevierd”, gaf hij toe tijdens een online persmoment. “Maar al snel werd de focus opnieuw verlegd naar het fietsen en deze Vuelta. Ik hoop dat ik klaar ben.”

Een valpartij in de derde rit verknalde de kansen van Primoz Roglic in de voorbije Tour de France. De Sloveen liep schaafwonden over het hele lichaam op, maar beet op de tanden en reed nog enkele dagen verder. In de tijdrit op dag vijf wist hij het verlies te beperken, maar in de eerste bergrit verloor hij minuten. Daags nadien kwam hij niet meer aan de start. “Valpartijen horen bij het wielrennen, dat gaat met ups en downs”, relativeerde hij op de hoe zwaar het was om met die opgave en blessure om te gaan. “Het is wat het is, je moet het er bij nemen. Natuurlijk was ik ontgoocheld, ik had enorm hard gewerkt om klaar te zijn voor de Tour en na mijn val stapte ik niet af en ging ik nog enkele dagen verder, ondanks de pijn. Uiteindelijk gaf ik op en dan kan je dat maar beter snel aanvaarden en het geweer van schouder veranderen. Dat is de beste oplossing, je mag daar niet in blijven hangen. Meteen na mijn opgave voelde ik me echt leeg, maar het ging wel al door mijn hoofd om me klaar te stomen voor Tokio. Na een week dacht ik evenwel: dit lukt nooit, ik ga Tokio niet halen, maar dan maakte ik enkele dagen weer wat progressie en besliste ik toch te starten. Al viel de beslissing heel laat om naar de Spelen af te reizen, het was echt kantje-boord.”

© ISOPIX

Vervolgens pakte hij olympisch goud in de tijdrit. “Ik heb enkele dagen die titel gevierd, omdat het toch speciaal is, zo’n prestatie, je moet er een beetje van genieten. Maar dat kon ook niet te lang, want ik wist dat ik nog naar de Vuelta ging en ik wou in orde zijn. Ik hoop dat ik klaar ben voor deze drie weken. Pas na enkele dagen of zelfs op het einde zullen we zien of ik goed genoeg ben. Ik heb er alleszins alles aan gedaan om in orde te zijn, ik heb vertrouwen en start hier met een sterk team. We gaan er voor en onderweg proberen we ons te amuseren.”

Bernal grote rivaal

Pogacar versus Roglic: de Tour werd vooraf herleid tot dit duel. Wordt de Vuelta een strijd van Bernal versus Roglic? “Dat zijn vooral journalisten die het tot een duel herleiden, maar zo bekijk ik het niet. Egan is een heel sterke renner, maar je hebt niet alleen Bernal, er staan hier nog veel andere sterker renners aan de start. Bernal heeft ook nog Richard Carapaz in het team, om maar een naam te noemen. In de eerste plaats kijk ik vooral naar mezelf, focus ik op mezelf en mijn team en wil ik een goede wedstrijd rijden. Het zal een stevig gevecht worden.”

© REUTERS

Roglic verkende geen etappes en kent veel van de beklimmingen niet in de Vuelta. “Als ik een korte blik houd op het parcours dan wordt de eerste week verraderlijk, de tweede valt best mee en de derde week wordt loodzwaar. Dat ik de nieuwe cols niet ken? Tja, uiteindelijk: als je goede benen hebt maakt dat allemaal niet uit.”