Ook topsprintsters Dina Asher-Smith en Elaine Thompson-Herah komen naar Memorial Van Damme

Asher-Smith kroonde zich twee jaar geleden in Doha tot wereldkampioene op de 200 meter en vicewereldkampioene op de 100 meter. Op de Olympische Spelen in Tokio kon ze zich door een lichte blessure niet plaatsen voor de finale van de 100 meter en diende ze forfait te geven voor de 200 meter. Toch eindigden de Spelen voor de 25-jarige Britse nog op een vrolijke noot, want met Groot-Brittannië veroverde ze brons op de 4x100 meter. Asher Smith zal in Brussel wel moeten afrekenen met Elaine Thompson-Herah. De 29-jarige Jamaicaanse won in Tokio goud op de 100, 200 en 4x100 meter.

Zoals al eerder aangekondigd zal ook Shericka Jackson, teamgenote van Thompson-Herah in het gouden estafetteteam van de 4x100 meter, haar opwachting maken op de 200 meter. Idem voor het 21-jarige Amerikaanse supertalent Sha’Carri Richardson. Ook Marie-Josée Ta Lou zakt naar de hoofdstad af. De 32-jarige Ivoriaanse is al jarenlang een vaste waarde onder ‘s werelds beste sprintsters en werd in Tokio vierde op de 100 meter en vijfde op de 200 meter.

Op de 5.000 meter wordt vice-olympisch kampioene Hellen Obiri voorts de te kloppen vrouw. Kirani James - die in zijn carrière olympisch goud, zilver en brons won - zal als topfavoriet aan de start van de 400 meter staan.

De Memorial Van Damme vindt plaats op vrijdag 3 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

