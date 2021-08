Cannabisplantage opgedoekt en vier verdachten aangehouden in drugsonderzoek

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft dinsdag een actieve cannabisplantage van ongeveer 600 planten gevonden in een woning op de Jagerslaan in Maasmechelen. In totaal zijn in het lopend drugsonderzoek al twee mannen en twee vrouwen aangehouden.

Dinsdag arresteerde de politie Lanaken-Maasmechelen in het kader van een gerechtelijk onderzoek een 26-jarige verdachte toen die in zijn voertuig zat. De man is een Nederlander, maar verblijft in Maasmechelen. Na de arrestatie volgden enkele huiszoekingen, waarbij ook een 40-jarige man werd gearresteerd. In zijn woning op de Jagerslaan in Maasmechelen werd een actieve cannabisplantage van ongeveer 600 planten gevonden. Er zijn aanwijzingen dat er al meerdere oogsten zijn geweest.

Na verder onderzoek werd ook een vrouw van 52 jaar uit Riemst gearresteerd. De drie verdachten werden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, die besloot hen alle drie aan te houden. Donderdag werd nog een vierde verdachte gearresteerd, een vrouw van 45 jaar uit Maasmechelen. In haar woning op het Leopoldplein werd een knip- en droogruimte voor cannabis ontdekt. Vrijdag werd ook deze vrouw aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek loopt nog. Bijkomende aanhoudingen zijn niet uit te sluiten.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol