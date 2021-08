De jongeman uit Ukkel die donderdag verdronk heet Shekina Vena (17) en is uit Ukkel. “Mijn, broer kon niet zwemmen”, vertelt zijn ontroostbare grote broer Raman aan Sudpresse. “We kunnen niet vatten wat er gebeurd is en stellen ons een hoop vragen. Hoe is dit toch kunnen gebeuren?”.