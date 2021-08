Had jij Nico herkend? ‘Tempation Island’ is niet zijn eerste verleidingsprogramma

De kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘Temptation island’ zijn donderdag voorgesteld aan het brede publiek, en daar zat voor de trouwe kijker van realityprogramma’s een oude bekende bij.

Een brede borstkas, tattoos, en hij durft al eens onder de lakens te duiken voor de camera. De passage van Nico Gossye in het derde seizoen van ‘Ex on the beach’ uit 2018 ging niet onopgemerkt voorbij. De Antwerpenaar gaf er toe dat hij al wel eens een scheve schaats durft rijden, zijn verschillende exen had hij alvast allemaal bedrogen. “Vaak als ik dronken ben, dan heb ik nood aan een bootycall. Dan kijk ik wie er wakker is, wie het eerste antwoordt, is de gelukkige”, klonk het toen bij Nico. Vooral met Elodie klikte het in het programma, de twee belandden dan ook samen in bed, in het zicht van de camera’s. Al duurde liefde niet lang: Nico dumpte Elodie na het programma vrijwel meteen.

Na afloop van het programma keken de camera’s ook mee hoe Nico samen met zijn ouders naar zijn escapades keken, en dat leverde enkele geweldig grappige en gênante scènes op. Zo roept de moeder van Nico: “Ik wil dit niet zien, ik ben helemaal in schok”.

En toch krijgt de man niet genoeg van sappige tv-programma’s: drie jaar later gaat Nico nu de “ultieme relatietest” aan! Hij heeft al 2,5 jaar een relatie met Donna. Maar gezien dat pittige verleden is vriendin Donna nog steeds wantrouwig. Daarom wil Nico nu aan heel Vlaanderen én aan Donna bewijzen dat hij alleen oog heeft voor haar. Of zijn ouders gelukkig zijn met Nico’s deelname is nog maar de vraag...

