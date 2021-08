ROYALS. Vader Meghan Markle laat weer van zich horen, nooit eerder getoonde foto van prinses Charlotte

Papa Markle laat weer van zich horen in de pers en een prins stond deze week voor een nieuwe mijlpaal in zijn leven. En wat zouden Harry & Meghan eigenlijk van hun cartoonversie vinden? Alle weetjes en roddels uit koninklijke kringen op een rij.

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, heeft aan showbizzsite TMZ gezegd dat hij vorige week een boeketje bloemen heeft gestuurd naar zijn dochter naar aanleiding van haar veertigste verjaardag. Het ging om twaalf roze rozen en twee gele rozen in het midden, die haar kinderen Archie en Lilibet moesten symboliseren. Hij wilde er absoluut een referentie naar zijn kleinkinderen in omdat hij graag een deel zou uitmaken van hun leven. Helaas voor vader Markle, zit een ontmoeting er niet meteen in. De man vermeldde dat Markle zijn geste heeft genegeerd en dat hij het al bij al wel oké vindt, maar dat hij wel hoopt dat ze het boeket mooi vond.

Prins Harry en Meghan Markle duiken trouwens ook op in The prince, de HBO-animatieserie die focust op ingebeelde kwajongensstreken van prins George. Daarin wordt fel de spot gedreven met het koppel. In een van de afleveringen zien we hen als de presentators van Royally screwed, een fictieve show waarin interieurtransformaties centraal staat. Daarin zeggen ze: “Hallo wij zijn Meghan en Harry en we werden koninklijk genaaid. Elke week maken we een huis weer fantastisch.” Vervolgens gaan ze helemaal los met al het spaargeld van een geanimeerde familie voor enkele gouden accenten in de keuken. De rest van het huis blijft ongewijzigd. Verder wordt er gelachen met dromen van het stel. “Ik wilde vroeger prinses worden”, aldus de cartoonversie van Meghan. “Nou, die kans heb je dan mooi verknald”, antwoordt Harry, die dromen koesterde als masseur.

Een still uit — © HBO

Het meest vertederende beeld van de week komt uit Engeland. Daar hebben Kate Middleton en prins William een foto gedeeld van hun dochter, prinses Charlotte, die nog nooit eerder werd getoond. Het zesjarige meisje draagt daarop een blauw shirt en gebloemde short en houdt heel voorzichtig een vlinder vast. In het bijschrift vestigen de hertog en hertogin op het belang van vlinders in de natuur. “Het zijn niet alleen prachtige wezens, ze zijn ook buitengewoon belangrijk. Vlinders zijn vitale onderdelen van het ecosysteem, als bestuivers en als componenten van de voedselketen.”

Over naar Denemarken, waar prins Christian helemaal klaar was voor zijn eerste schooldag ... in een nieuwe school. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal heeft het Deense koningshuis foto’s van de tiener gedeeld, die trots poseert voor het Herlufsholm gymnasium. Op een van de kiekjes wordt de 15-jarige jongeman vergezeld door zijn ouders, kroonprinses Mary en kroonprins Frederik. De prins, gekleed in een blauw pak, werkte in juni de onderbouw van het middelbaar onderwijs af. Afgelopen dinsdag maakte hij kennis met zijn nieuwe klasgenoten, woensdag ging het nieuwe schooljaar voor hem dan officieel van start.

In Nederland wordt Prinsjesdag - de dag waarop het regeringsbeleid voor het komende jaar wordt aangekondigd - voor het tweede jaar op rijd in mineur gevierd. De feestelijkheden op dinsdag 21 september worden tot een minimum herleid wegens de aanhoudende coronacrisis. Dat betekent dat de imposante glazen koets die dag niet uitrijdt, zoals het normaal wel gaat volgens de traditie. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen per auto afgezet worden aan de Grote Kerk in de stad. Ook de ridderzaal, waar de troonrede in normale tijden wordt uitgesproken, blijft gesloten en mensen worden aanbevolen om de plechtigheden thuis te volgen op televisie in plaats van af te zakken naar Den Haag om naar het vorstenpaar te zwaaien.