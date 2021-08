KRC Genk-OH Leuven (zaterdag 20.30u)

“Ik vind het heel knap dat de club meteen iedere supporter de kans geeft om ons zaterdag weer aan te moedigen in het stadion. We kijken z’n allen enorm naar hun steun”, vertelde John van den Brom in de aanloop naar de wedstrijd tegen OH Leuven.